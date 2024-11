Pane, olio e spremuta d’arancia. Sono i sapori antichi, quelli di una volta che devono tornare sulle tavole dei bambini. Promuovere una merenda fatta in casa con prodotti freschi e genuini è la campagna di prevenzione lanciata da Villa serena for children di Catanzaro diretta dal dr Luigi Promenzio.

«Tanti i messaggi che abbiamo voluto lanciare con questa iniziativa – ha spiegato Promenzio – innanzitutto per noi è importante trasmettere l’aspetto umano che si può creare negli ambienti ospedalieri. E poi la volontà di riproporre i prodotti freschi di stagione e a km0 su cui puntare di più non solo per la nostra economia, ma soprattutto per la salute dei nostri bambini».

L’iniziativa, fortemente voluta dal dr Promenzio, è stata accolta con grande entusiasmo dalla proprietà della clinica: «Si tratta di eventi – ha detto il presidente di Villa Serena, Carlo De Pace – che riteniamo estremamente importanti e che vogliamo portare avanti nella convinzione che sia davvero efficace agire sulla prevenzione».

Corretta alimentazione

La corretta alimentazione è il primo alleato per la prevenzione poiché “Un bambino ben alimentato oggi non sarà un malato domani”.

«Questo tipo di alimentazione – ha detto l’ortopedico Luigi Perri - garantisce un risparmio delle articolazioni e quindi un minore ricorso alla chirurgia protesica, per esempio».

Per la “merenda della tradizione e della salute” è stata allestita una piccola cucina con fornelli e spremiagrumi. Tra i prodotti utilizzati: l’olio di Olearia Geraci Srl di Corigliano-Rossano e gli agrumi della Piana di Sibari di Luigi Abbruzzese.

A realizzare la merenda uno chef speciale: Giorgio Trovato, presidente della Federazione Italiana Professional Personal Chef che ha preparato sul posto anche i pancake con il cioccolato fatto in casa: «E' importante fornire loro queste informazioni alimentari - ha detto lo chef Trovato - e noi, come Federazioni, siamo molto impegnati a divulgarle il più possibile nelle scuole e in questo genere di iniziative».

Ad allietare la serata la travolgente interpretazione dei classici Disney della compagnia teatrale “Nuovascena Acli Arte e Spettacolo”. A vestire i panni dei tanti personaggi delle fiabe i bravi Romina Mazza, Azzurra Conforto e Vincenzo Pugliese che hanno fatto sognare e diverstire i tanti bambini presenti.