Attività terapeutico-relazionali non tradizionali, a Cotronei, nel primo centro del Crotonese, uno dei pochi in Calabria, di onoterapia, la pet terapy con gli asinelli. Si chiama "I sentieri di Apuleio" e sarà presentato sabato 12 ottobre alle ore 18 nella sala conferenze Eugenio Guarascio. È quanto fa sapere il sindaco Nicola Belcastro esprimendo soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa. Il progetto di pet therapy è promosso dalla casa di riposo Gratal con l’azienda Cote di Mezzo, sostenuto dalla Regione Calabria e patrocinato dall’Amministrazione comunale.

Il comune di Cotronei ha stipulato con i promotori dell’iniziativa un’apposita convenzione. Il servizio sociale dell’ente potrà usufruire gratuitamente delle attività di terapia con l’asino promosse nell’ambito de I sentieri di Apuleio. Nell’ambito della presentazione del progetto interverranno insieme al primo cittadino, l’amministratore unico della società agricola Cote di Mezzo Adolfo Grassi, Maria Teresa Laino, e Francesca Megna didatte della Scuola Romana di psicoterapia familiare, Aldo Tassoni presidente dell’associazione Equipariamo natural therapy, il consigliere regionale con delega all’agricoltura Mauro D’Acri e l’assessore regionale al lavoro e al welfare Angela Robbe.

Sviluppare capacità relazionali, gestire l’emotività, sviluppare la consapevolezza di sé, promuovere la capacità di prendersi cura dell'altro, favorire l’autonomia, accrescere capacità empatiche e di aiuto reciproco, elaborare e migliorare una propria dimensione affettiva. Sono, questi, gli obiettivi che attraverso la onoterapia i partecipanti al percorso, in forma singola o di gruppo, potranno raggiungere.