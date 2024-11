La nomina formalizzata in giornata. È stato direttore generale dell'ospedale Pugliese fino all'entrata in vigore del decreto Calabria

È Giuseppe Panella il nuovo direttore sanitario del policlinico universitario di Catanzaro. La nomina è stata formalizzata in giornata. Il commissario straordinario dell'azienda, Giuseppe Zuccatelli, ha infatti pescato nell'elenco di gara pubblicato diversi mesi fa per individuare un direttore sanitario. Inizialmente a ricoprire quell'incarico era stato nominato Franco Caracciolo, dimessosi poi in piena emergenza Covid lasciando la poltrona vacante.

Questa mattina e dopo due mesi di vacatio è arrivata quindi la nomina. Giuseppe Panella ha ricoperto l'incarico di direttore generale dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio fino all'approvazione del decreto Calabria. Nei mesi successivi all'entrata in vigore di quel provvedimento ha rassegnato le dimissioni, rientrando in azienda come dipendente.