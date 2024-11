È tra i primi otto cancri più diffusi nel mondo. In Italia una persona ogni tre ore muore per questa patologia. Nel capoluogo l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani promuove una intera giornata di prevenzione e informazione con screening gratuiti

E' una patologia ancora scarsamente conosciuta eppure il tumore del cavo orale è tra i primi otto nel mondo ed è più frequente nei paesi in via di sviluppo. Circa il 7% dei carcinomi nell'uomo e l'1% nella donna sono tumori del cavo orale e una diagnosi precoce aumenta la probabilità di curarlo con danni minimi e senza deformare il volto. La Fondazione Associazione Nazionale Dentisti Italiani da 12 anni promuove su tutto il territorio nazionale l'Orla Cancer Day che, come per il capoluogo di regione, prevede oltre a un programma di informazione anche screening gratuiti.

Al parco della Biodiversità infatti l'associazione dei dentisti, grazie alla collaborazione dell'Avis Provinciale di Catanzaro che ha messo a disposizione il mezzo mobile, effettuerà per tutta la giornata visite gratuite ai cittadini. Ma l'impegno dell'Andi nella cultura della prevenzione proseguirà fino a venerdì 8 giugno con visite dentistiche gratuite volte a rilevare in tempo eventuali sintomi del carcinoma. L'elenco completo dei dentisti aderenti all'iniziativa è disponibile sul sito del Cancer Day. "Una semplice visita dal dentista può aiutare a salvare una vita - sottolinea Michele De Masi responsabile Andi Catanzaro - in Italia una persona ogni 3 ore muore per tumore del cavo orale. Se pensiamo che la prevenzione consiste semplicemente in una visita dentistica questi dati diventano terribili".