È un luminare calabrese di pediatria e neuropsichiatria infantile il professore Francesco Martino, coordinatore scientifico degli studi clinici e dell’attività di ricerca del Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile della I facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Sapienza di Roma. Impegnato da tantissimi anni in una serie di interessanti studi sull’ipercolesterolemia in età pediatrica che gli hanno permesso di raggiungere risultati importanti: «Sono dei risultati importanti perché prima si pensava che il colesterolo in età pediatrica non avesse nessun effetto negativo – spiega il docente universitario - invece poi si è dimostrato che il colesterolo già dall’età pediatrica può provocare dei danni alla parete interna dei vasi sanguigni e quindi dare origine a quella che si chiama disfunzione endoteliale che progredisce e porta alla formazione dell’ateroscelrosi. Una malattia dell’anziano prima e che invece oggi viene riconosciuta come malattia del bambino».

La prevenzione cardiovascolare in età pediatrica resta dunque per il professore Martino il principale obiettivo. «Individuare i bambini portatori di colesterolo alto significa intervenire precocemente in maniera tale che il colesterolo non prosegua nel suo danno e quindi portare alla formazione dell’ateroscelerosi e delle sue complicanze, cioè l’infarto e l’ictus nell’età adulta».

Un lavoro di notevole interesse dunque quello del luminare originario di San Nicola Da Crissa, sostenuto anche dal network LaC. È stato infatti il direttore responsabile di LaC Tv Cristina Iannuzzi a consegnare, a nome del direttore generale Maria Grazia Falduto e dell'intero network, un contributo economico al dipartimento materno infantile e scienze urologiche dell’università Sapienza di Roma, per aiutare ad intensificare la ricerca.

Il professore Martino sarà inoltre il nuovo ospite della prossima puntata di LaC Salute in onda domani, venerdì 23 novembre alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19.