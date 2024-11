Un servizio di vigilanza per i bagnanti che coinvolgerà otto volontari. A settembre, campagne informative nelle scuole

Il 7 agosto prenderà il via in via sperimentale il nuovo servizio di vigilanza per i bagnanti nella zona di Rossano, nel Cosentino. Otto volontari per 15 giorni batteranno a tappeto il litorale cittadino per prestare soccorso nel caso di necessità. Con loro anche 4 defibrillatori per un progetto unico in Calabria. Da settembre, inoltre, si procederà con la campagna di sensibilizzazione alla cardioprotezione anche nelle scuole. Lo comunica l'assessore all'ambiente del Comune Giovanni De Simone che ha sottoscritto il protocollo d'intesa con le associazioni Acli Rossano e Shardana.

«Il Comune - ha anticipato il componente della Giunta - metterà a disposizione tre defibrillatori, oltre al personale tecnico ed ausiliario per la formazione degli otto volontari. L'altro apparecchio verrà fornito dalle associazioni. Gli operatori, abilitati alla Ctr ed al massaggio cardiaco polmonare saranno dotati di divisa e tesserino di riconoscimento».