Portare assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità, è questo uno degli obiettivi del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta che in Italia conta oltre 4500 volontari, con circa 800 medici, infermieri, psicologi, più di 115 gruppi e sezioni, per quasi 50 anni di storia. Nell'ultima puntata di LaC Salute, la rubrica di LaC tv curata da Rossella Galati in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00, è stato presentato il gruppo di Catanzaro rappresentato dal responsabile sanitario Marika Biamonte, dal capogruppo Saverio Salerno e dal capo raggruppamento e responsabile rapporti esterni Saverio Tripodi.

Un'occasione per sottolineare l'impegno del Cisom nella promozione della cultura della prevenzione attraverso un progetto che prevede visite specialistiche gratuite per persone che vivono particolari situazioni di disagio, presso gli ambulatori dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, per bambini e adulti, in collaborazione con altre realtà associative del territorio. «In Calabria siamo più di 200 volontari - ha spiegato Tripodi - con gruppi a Soverato, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Rosarno e Rossano. Contiamo a breve di poter aprire anche dei punti su Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme. Qui sono già presenti dei volontari, bisogna strutturarli raggiungendo un determinato numero di elementi e poi procedere con la formazione per renderli autonomi».