L’appuntamento fortemente voluto dal Comune gode del patrocinio dell’Università Magna Graecia e Airc per diffondere la cultura della prevenzione. Proprio recentemente si è concluso un importante screening di ricerca che ha coinvolto 120 persone

Dopo il grande successo dell’“uovo della ricerca Airc”, curato dall’assessore Simona Staglianò, il Comune di Cardinale rinnova la propria collaborazione con l’associazione per promuovere la cultura della prevenzione oncologica sul territorio.

«Sono orgogliosa di poter offrire alla nostra comunità un momento di approfondimento con esperti di eccellenza – dichiara l’assessore Simona Staglianò –. Grazie al patrocinio dell’Università Magna Graecia e di Airc, insieme ad Avis e Proloco, vogliamo dare a tutti i cittadini strumenti concreti per la diagnosi precoce e per comprendere il valore della ricerca».

L’evento – si legge in una nota stampa dei promotori - gode del patrocinio gratuito dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e di Airc, che metterà a disposizione un proprio ricercatore tra i relatori. In collaborazione con Avis – Chiaravalle Centrale che offrirà la possibilità di prenotare screening oncologici gratuiti (pap test, mammografia e kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci), e con la Proloco di Cardinale, si vuole offrire a cittadini e professionisti un’occasione di approfondimento e informazione diretta.

«Il Comune di Cardinale ha sempre creduto nel valore della prevenzione e della divulgazione scientifica – afferma il sindaco Danilo Staglianò –. Sostenere iniziative come questa significa prendersi cura della salute della nostra comunità, valorizzando al contempo il contributo della ricerca e della collaborazione tra enti».

Parallelamente, si è appena concluso presso il Comune un importante screening di ricerca del sangue occulto nelle feci, svolto insieme alle operatrici Asp di Catanzaro – Centro screening oncologici, che ha registrato:

120 partecipanti (di cui 80 residenti a Cardinale)

8 test positivi tra i cittadini di Cardinale (10 %)

Il programma degli interventi

Prof. Nicola Amodio . Professore di Patologia Generale, Università “Magna Graecia” di Catanzaro & Ricercatore Airc. Relazione: “Basi molecolari e bersagli innovativi nella terapia anti-tumorale”.

. Professore di Patologia Generale, Università “Magna Graecia” di Catanzaro & Ricercatore Airc. Relazione: “Basi molecolari e bersagli innovativi nella terapia anti-tumorale”. Dott.ssa Teresa Del Giudice . Medico oncologo, Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco – PO De Lellis (Catanzaro). Relazione: “Programmi di screening e prevenzione più rilevanti nel panorama dell’oncologia moderna”

. Medico oncologo, Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco – PO De Lellis (Catanzaro). Relazione: “Programmi di screening e prevenzione più rilevanti nel panorama dell’oncologia moderna” Prof. Giosuè Costa. Professore di Chimica degli Alimenti e Nutraceutici, Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Relazione: “Alimenti funzionali, nutraceutici e sicurezza alimentare nella prevenzione oncologica”.

Modera Simona Staglianò, assessore del Comune di Cardinale e promotrice dell’iniziativa.