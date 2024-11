Prosegue l’attività di prevenzione dei disturbi visivi del comitato Iapb, "Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità" di Catanzaro in collaborazione con la sezione territoriale Uici. Le attività, messe in campo da 18 anni, hanno lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione, con particolare attenzione ai bimbi di età scolare. Pertanto il 13 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.00, al gabinetto Oculistico Mario Barbuto sito nella sede Polivalente Uici di Catanzaro (in via Gattoleo, località Piterà), verranno effettuati screening oculistici gratuiti per l’intera cittadinanza grazie alla disponibilità e collaborazione della dottoressa Angela Turturo specialista in Oftalmologia pediatrica. Per la prenotazione, è possibile contattare i volontari entro mercoledì (tel. 0961721427 oppure tel. 3666290645).