Primo stop al commissario Scura: il Tar boccia il decreto sui fondi ai privati

Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso di alcuni associati all'Anisap, e ha sospeso il decreto numero 78 del Commissario Scura, quello che fissa lo schema tipo dei contratti da far firmare alle strutture private. L'udienza è ora fissata per il 3 settembre 2015, quando si valuterà nel merito il decreto. Fino ad allora l'Anisap chiede alle strutture private di non firmare il contratto, come riporta il Quotidiano della Calabria. L'associazione si prepara anche a impugnare di fronte al giudice amministrativo il decreto 85/2015.