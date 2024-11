Nel corso della trasmissione ‘La nostra Domenica’ abbiamo parlato di procreazione medicalmente assistita e di GATJC, Centro di Gioia Tauro che rappresenta oggi un’eccellenza non solo calabrese ma nazionale

L'età media per la prima gravidanza in Italia è 34 anni. Il fattore tempo incide inevitabilmente sul corpo della donna e su quello dell’uomo e dunque sulla fertilità. Essenziale in molti casi si rivela l'aiuto della scienza che in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante.



GATJC, Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, primo sorto in Calabria, con sede a Gioia Tauro, rappresenta un’eccellenza non solo calabrese ma nazionale. Vanta tra i suoi successi la nascita del primo bambino “in provetta” nella nostra regione.

Grazie alla lunga collaborazione con centri di PMA, noti a livello internazionale quali la clinica Sanatorium Helios e GENEA utilizza le stesse strumentazioni e procedure in uso presso i suddetti centri raggiungendo risultati eccellenti. La grande professionalità degli operatori, la passione con cui si opera in ogni fase del processo lavorativo, l’impiego delle più moderne e sofisticate strumentazioni e l’applicazione di tecniche innovative consentono al centro GATJC di raggiungere elevati livelli di qualità ed ottenere migliori risultati rispetto gli standard nazionali.