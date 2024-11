Qual è la giusta dieta per gli sportivi? Lo ha spiegato il dietista Alessio Calabrò, ospite di Rossella Galati nell'ultima puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC tv canale 19. Lo specialista, dopo essersi soffermato sull'importanza di rispettare un’alimentazione corretta ed equilibrata, che sicuramente rappresenta il sistema più adatto per soddisfare i particolari bisogni energetici e nutrizionali degli sportivi e non, ha poi illustrato il risultato di una ricerca che ha coinvolto tre centri sportivi della provincia di Catanzaro e 33 volontari per 16 settimane, dimostrando come il metodo Crossfit, un allenamento ad alta intensità, se supportato da un adeguato regime dietetico può garantire a chi lo pratica notevoli benefici in termini di perdita di tessuto adiposo, assicurando un incremento di massa magra.

Un lavoro, quest'ultimo, che ha permesso al professionista, che è specialista in scienze dello sport, perfezionato in nutrizione e dietetica applicata allo sport, di ottenere un importante riconoscimento scientifico con il primo premio per il "miglior poster" a livello nazionale nel corso dell'ultimo congresso dell'ADI, associazione di dietetica e nutrizione clinica svoltosi a Bari. A confermare i risultati della ricerca è stata poi Donatella Bisurgi, giovane sportiva di Catanzaro, intervistata durante un allenamento di Crossfit, che ha raccontato i risultati ottenuti negli ultimi due anni grazie ad una alimentazione varia ed equilibrata abbinata ad una costante attività fisica.

