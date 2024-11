VIDEO | Nella nuova puntata di LaC Salute che andrà in onda mercoledì 16 gennaio il direttore della Struttura complessa illustrerà i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri

Funziona la Cardiologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di LameziaTerme, a dirlo sono gli stessi pazienti che per anni hanno dovuto fare i conti con una struttura a volte carente di servizi e personale. Da luglio 2017 una nuova pagina con l'arrivo del nuovo direttore Roberto Ceravolo, intenzionato a recuperare la grande tradizione cardiologica lametina considerando che l’Unità Coronarica di Lamezia Terme è stata la prima nata in Calabria nel 1977, la IV in Italia.



Una tradizione pronta ora a confrontarsi con i circuiti nazionali e internazionali, avendo portato nel vasto territorio lametino un notevole miglioramento strutturale e strumentale co ambulatori nuovamente aperti, sale operatorie per impianto defibrillatori e pacemaker e angioplastiche. Sarà lo stesso direttore della struttura complessa di Cardiologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, Roberto Ceravolo, a spiegare i risultati raggiunti e le prospettive future nel corso della nuova puntata dl LaC Salute "quando la cardiologia funziona" in onda su LaC Tv canale 19, mercoledì 16 febbraio alle 13.30 e alle 20.00.