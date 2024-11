Si intende favorire l’ampliamento o l’attivazione dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti e adulti con limitazioni nell’autonomia

Con 9.379.000 euro di risorse del Bando per il potenziamento di strutture ad usi socio-educativi e socio-assistenziali la Regione vuole sostenere gli investimenti delle organizzazioni del privato sociale e del settore no profit per l’ampliamento o l’attivazione dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti e ai soggetti adulti con limitazioni nell’autonomia.

L’avviso

Le spese ammissibili, fino all’80% dell’importo complessivo, pari, cioè, 80 mila euro, dovranno riguardare opere murarie, impianti, macchinari e attrezzature, imposta di registro, perizie tecniche, garanzie fornite da istituti finanziari, certificazione Itaca, spese tecniche e di progettazione. L’avviso è rivolto a tutte le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale una attività economica per la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tra gli interventi finanziabili anche il recupero e rifunzionalizzazione di immobili inutilizzati, l’adeguamento sismico l’ampliamento.

La domanda di contributo

I beneficiari, che hanno anche l’obbligo di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare sui progetti realizzati e finanziati e sui risultati ottenuti nell’ambito del Por Calabria 2014/2020, possono presentare una sola domanda di contributo, anche riferita a più immobili localizzati in comuni diversi, compilata on line accedendo al sito http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, da inviare in via telematica a partire dalle ore 12 del 19 Dicembre 2017 alle ore 23.59 del 18 Gennaio 2018.