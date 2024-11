L’estate e le temperature torride hanno rimesso in moto la grande piscina del Parco Acquatico e tutti gli altri servizi ricreativi connessi, disponibili nella struttura di Santa Chiara, a Rende. Per questo il Parco Acquatico cessa dalle sue funzioni di centro per la somministrazione dei vaccini anti-Covid.

Prenotazioni sempre valide

Il Distretto sanitario Valle Crati dell’Asp comunica che da domani, 22 giugno, le persone prenotate per ricevere il vaccino al Parco Acquatico, dovranno invece recarsi, nel giorno e nell’ora indicate nella prenotazione stessa, al Palazzetto dello Sport di Villaggio Europa, in Via Parigi, dove è stato allestito un altro hub dedicato al trattamento anti-Covid. Un trasferimento di sede di appena due chilometri che non dovrebbe portare alcun tipo di disagio.