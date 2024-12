Riabilitazione sportiva, sarà questo il tema al centro della nuova puntata di LaC Salute che andrà in onda oggi alle 14.30 su LaC Tv da Villa Sant'Elia Riabilitazione Avanzata, struttura del rinomato gruppo PA.RI.SAN, i primi, nel 1988, a introdurre in Calabria le apparecchiature robotiche nell'ambito della riabilitazione e ad erogare servizi per la non autosufficienza. Insieme a Rossella Galati ci saranno il direttore sanitario Andrea Parente e i fisioterapisti del centro.

Oltre a soffermarsi sulle tradizionali terapie fisiche, si darà ampio spazio alle apparecchiature robotiche di ultima generazione applicate ai processi riabilitativi, che consentono di trattare una vasta gamma di patologie con un approccio innovativo, migliorando significativamente i risultati terapeutici e offrendo ai pazienti un percorso di riabilitazione più efficace e personalizzato.

Appuntamento oggi alle 14.30 sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 TivuSat, sull'820 del pacchetto Sky ed anche in streaming su LaC Play.