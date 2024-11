Dopo il successo delle precedenti edizioni, riparte sabato alle 14.30 su LaC Tv la nuova stagione della rubrica LaC Salute, il format dedicato ai temi della salute e della medicina curato dalla giornalista del network Rossella Galati. Conosceremo medici, specialisti, entreremo in cliniche e strutture sanitarie della regione ma soprattutto daremo risposte utili e informazioni su come affrontare determinate patologie. Nel corso della prima puntata le telecamere di LaC Tv entreranno nel Poliambulatorio San Moscati di Satriano, nel catanzarese, per affrontare il tema della sanità privata con il direttore generale Giuseppe Tomaino. Appuntamento sui canali 11 del digitale terrestre, 820 Sky e 411 TivuSat.