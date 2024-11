Alcuni controlli sono in corso all’ospedale di Serra San Bruno da parte dei carabinieri del Nas e della locale Compagnia. La “visita” dei militari dell’Arma sarebbe da ricollegare al mancato funzionamento dell’ascensore che ieri ha impedito il trasferimento di una salma in obitorio di un paziente deceduto. I vertici dell'ospedale, hanno contattato l'azienda che ha montato gli ascensori ma, al momento, nessun intervento è stato messo in atto per riparare il guasto, mentre a dicembre l'ascensore era rimasto inutilizzabile per l'ultima settimana dell'anno. Disfunzioni sulle quali hanno deciso di vederci chiaro i carabinieri.

