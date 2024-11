Il personale sarà contrattualizzato a tempo indeterminato nelle azienda sanitarie e ospedaliere regionali. Il commissario Scura ha autorizzato la spesa

Sono complessivamente 59 le figure professionali di ruolo amministrativo che saranno assunte a tempo indeterminato nelle aziende ospedaliere e sanitarie della regione. Lo scorso venerdì il plenipotenziario della sanità calabrese, Massimo Scura, ha infatti vergato il decreto integrativo di un precedente provvedimento, il dca 113 dell'agosto del 2017, con il quale le strutture sanitarie vengono autorizzate ad assumere nuovo personale.

La spesa

La spesa complessiva per la tranche di contrattualizzazioni sfiora il milione di euro: 922mila. Si tratta per lo più di figure amministrative e non prettamente sanitarie. A Catanzaro, tra azienda sanitaria e ospedale, si potranno perfezionare 5 nuove assunzioni; Cosenza beneficierà di otto nuovi dipendenti, a Reggio Calabria è stata accordata la quota più ampia alta composta da una pattuglia di 13 professionisti; chiudono la carrellata rispettivamente le Asp di Crotone e di Vibo Valentia che ne spuntano uno a testa.

Nel dettaglio:

Stabilizzazioni

Il decreto prevede la formalizzazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con la clausola di risoluzione dei contratti di lavoro flessibile del personale di pari profilo professionale o funzionale, assunto sui relativi posti vacanti. I costi per l'assunzione del nuovo pesonale dovranno essere inseriti nei rispettivi bilanci delle aziende nel rispetto degli equilibri economico-finanziari.

Luana Costa