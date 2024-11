«Ritengo necessario e urgente che il neoministro della Salute Roberto Speranza si rechi in Calabria e in particolare a Cosenza per rendersi conto personalmente della grave situazione in cui versa la sanità calabrese». Lo dichiara la consigliera comunale Maria Teresa De Marco, presidente della Commissione consiliare sanità e delegata del sindaco Occhiuto alla salute pubblica, in una nota stampa, a seguito della grave situazione che sta interessando i lavoratori Oss esternalizzati dell'Ospedale dell'Annunziata.

I punti urgenti della sanità calabrese

Tra i punti urgenti individuati dalla presidente De Marco da sottoporre all’attenzione del ministro Roberto Speranza, si evidenziano «la migrazione sanitaria - sono 70mila i calabresi che ogni anno sono costretti ad emigrare per curarsi nelle strutture del Centro e Nord Italia, e si spendono oltre 320 milioni all’anno- ; lo sblocco del turn over e la necessità di immettere nuove energie e professionalità nei presidi calabresi - la Calabria infatti è quella che negli anni ha subito maggiormente i tagli al personale ed essendo una Regione in piano di rientro con diversi anni di blocco delle assunzioni è quella che oggi sta scontando, assieme al Molise, i problemi più grandi per carenza di medici -; la soglia dei livelli essenziali di assistenza che ha raggiunto i minimi storici e servizi territoriali indeboliti dalla mancanza di fondi».

«I calabresi – aggiunge la presidente De Marco – da troppo tempo aspettano risposte al problema che è certamente di natura complessa, ma non per questo irrisolvibile. Urge la presenza del ministro affinché egli stesso possa constatare con mano le difficoltà che persistono da troppo tempo e che hanno mandato in tilt l’intero sistema sanitario regionale. Al ministro Speranza non chiedo di venire a fare l’ennesima passerella politica, ma di portare soluzioni. Decreti e rinvii non sono più tollerabili per una società civile che vede negata ogni giorno il proprio diritto alla salute. Oggi stesso mi attiverò per invitare a un incontro istituzionale in Municipio il ministro Roberto Speranza e auspico una risposta celere considerata la gravità della situazione».