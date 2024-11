Importante riconoscimento per l'Unità operativa complessa di Cardiologia Interventistica dell’Azienda ospedalierta di Cosenza diretta dal dottor Francesco Greco: nell’ambito del 50° congresso dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO), svoltosi a Rimini nei giorni scorsi, è stato premiato come migliore abstract del congresso, un complesso caso clinico presentato dal dottor Angelo Leone emodinamista.

Il congresso che ha visto impegnati, su tematiche di grande attualità cardiovascolare, più di 3000 cardiologi provenienti da tutta Italia, ha segnato la partecipazione attiva dell’Azienda ospedaliera di Cosenza sia nelle sessioni mediche sia in quelle infermieristiche, rilanciando l’Emodinamica di Cosenza alla attenzione nazionale per qualità e innovazione tecnica, delle procedure interventistiche eseguite.

Ancora altro importante riconoscimento, è stata l’elezione della dottoressa Daniela Chiappetta, quota rosa dell’equipe di cardiologia interventistica di Cosenza, nel Comitato di coordinamento della Area urgenza-emergenza dell’associazione.