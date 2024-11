Il sottosegretario mantiene la promessa fatta al primo cittadino Calabrese. Previsto un incontro con Beatrice Lorenzin per discutere della situazione in cui versa l'ospedale locrese

«Il prossimo 6 dicembre alle ore 16 una delegazione di sindaci calabresi con in testa quello di Locri, Giovanni Calabrese, ed il consigliere regionale Cannizzaro si incontrerà con il ministro Lorenzin. Questo è il risultato di un lavoro di raccordo politico ed istituzionale che ho avviato dopo che proprio il sindaco di Locri, attraverso una lettera, mi aveva sollecitato». È quanto sostiene il sottosegretario Antonio Gentile in una nota.



«Un'azione che ho ritenuto doverosa alla luce della gravissima situazione in cui versa la sanità nel territorio di Locri, che è addirittura ben più grave rispetto alle altre zone della Calabria. Ritardi sul sistema dei servizi e - continua - soprattutto sulle stesse strutture sanitarie disegnano un quadro tragico, che è reso ancora più complicato dall'incapacità di utilizzare i fondi disponibili. In tutto ben 18 milioni di euro che nessuno riesce a spendere.



Un quadro, quindi, fallimentare rispetto al quale ho sentito il dovere di intervenire per creare quel raccordo istituzionale che consentisse al territorio di confrontarsi con il ministro. L'auspicio -conclude -è che da questo incontro possano scaturire elementi che finalmente consentano ai cittadini di Locri e della sua provincia di poter fruire di una sanità moderna ed efficiente».