Della delegazione faranno parte il presidente di AssoComuni Franco Candia, Giovanni Calabrese e il consigliere regionale Francesco Cannizzaro. Coinvolto nella mediazione il sottosegretario Gentile

Missione romana, parte seconda. I sindaci ci riprovano. Dopo il sit-in in piazza Colonna a difesa dell’ospedale i primi cittadini della Locride saranno ricevuti mercoledì, 6 dicembre dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin per discutere della situazione in cui versa il nosocomio locrese. Della delegazione dei primi cittadini faranno parte, oltre al presidente di AssoComuni Franco Candia anche Giovanni Calabrese e il consigliere regionale Francesco Cannizzaro, coinvolti grazie alla mediazione del sottosegretario Tonino Gentile. «Chiederemo al Ministro l’invio di ispettori ministeriali – ha affermato il sindaco di Locri – le beghe politiche non ci interessano. L’ospedale si sta spegnendo come una candela».