Non chiamatelo blitz. Ma visita ispettiva sì. Perché il presidente della Commissione igiene e sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, esponente del Movimento Cinquestelle, all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza non ci è passato per caso. E’ venuto appositamente da Roma per un giro tra i reparti concordato con il Ministro Grillo. Ad accompagnarlo il parlamentare locale, e presidente della Commissione bicamerale Antimafia Nicola Morra.

Risposta Cinquestelle ai provvedimenti assunti dalla Regione

Un tour a sorpresa, di cui la stampa è stata messa al corrente soltanto a cose fatte. Si tratta di una prima risposta alle nomine dei dirigenti sanitari licenziate dalla giunta regionale pochi giorni dopo l’insediamento del commissario per il piano di rientro Cotticelli. La seconda potrebbe arrivare nelle prossime ore a suon di carte bollate. Perché il provvedimento varato al decimo piano della cittadella di Germaneto è destinato ad essere impugnato davanti al Tar. Salvatore Bruno ha raccolto la voce del senatore Sileri, poco prima che ripartisse per rientrare nella capitale.