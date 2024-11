Il Commissario Scura continua nel suo percorso personale dei decreti su misura.

"Il DCA n.14 addirittura recita che le linee guida per gli atti aziendali valgono per tutti fuorché il Policlinico Universitario. Probabilmente il Commissario pensa di aver ricevuto doti taumaturgiche da novello “Messia” se ritiene di poter trattare tutta la categoria Medica quale inutile orpello per fare sponda solo al mondo universitario.



Pensate un po'... il decreto recita che è fatto divieto all'azienda Policlinico di “istituire nuove strutture senza autorizzazione del dipartimento” tradotto: “per adesso non potete farne di nuove ma intanto potete tenervi le vecchie”. Tutto ciò mentre al resto dei “comuni mortali” si impone chiusura massiccia di strutture. Il tutto ignorando completamente anche la gravissima vicenda della Cardiochirugia Universitaria che ci ha reso una pubblicità da barzelletta nazionale. Se il Commissario Scura pensa che come FPCGIL Medici accetteremo tali prevaricazioni è fuori strada e non mancheranno le nostre iniziative di protesta".