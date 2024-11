Il governatore scrive al duo commissariale per chiedere la sospensione del 'decreto sui budget del 2015'

Oliverio scrive una lettera al commissario al piano di rientro sanitario Massimo Scura e al subcommissario Andrea Urbani per chiedere l'immediata sospensione del decreto sul budget, che "si presta ad alcune considerazioni sia sul metodo che sul merito". "Capiamo le difficoltà di chi, come il commissario Scura, da soli pochi mesi in Calabria, conosce poco la complessità, gli abusi e le clientele vecchie e nuove, che si annidano nel sistema sanitario calabrese - si legge nella missiva del governatore - il rispetto delle regole e della trasparenza deve costituire nella pratica quotidiana e nella pubblica amministrazione un vincolo imprescindibile".



"Abbiamo condiviso sin da subito di lavorare in una feconda cooperazione istituzionale al fine di portare in tempi brevi la gestione sanitaria calabrese in regime ordinario - continua -sono sicuro che questo oviettivo primario rimane condiviso dalla gestione commissariale e dalla regione. L'equilibrio finanziario del sistema sanitario calabrese è la condizione primaria.Nello specifico non capisco l’accanimento messo in atto per ridistribuire le economie prodotte (Campanella) per il trasferimento di alcuni servizi in altra struttura che soffre già problemi di liquidità, in modo discrezionali e clientelari. Quanto al metodo scelte di riorganizzazione, riqualificazione, investimenti devono trovare sempre la concertazione con i soggetti interessati e con la Regione".