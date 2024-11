Ad annunciarlo lo stesso Governatore nel corso della conferenza dei sindaci in corso alla Cittadella. L’incontro previsto martedì 5 dicembre

Questa stessa mattina è arrivata la convocazione al ministero della Salute per il governatore Mario Oliverio. Nella giornata che sarebbe servita a programmare assieme ai sindaci calabresi l'azione eclatante da portare a compimento sotto la sede di Palazzo Chigi è arrivata invece una tiepida apertura al dialogo da parte dalla ministra Beatrice Lorenzin.

La convocazione è stata fissata martedì alle 15.30 e in quella sede il presidente della Regione ribadirà quanto già affermato all'indomani della riunione al tavolo interministeriale che vigila sul raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro: un'azione interruttiva del trend fatto registrare nel corso dell'ultimo anno in sanità e la rinegoziazione del piano di rientro. «Non chiediamo di tornare al passato - ha chiarito Oliverio - ma la predisposizione di precisi obiettivi sottoposti ad un monitoraggio semestrale per verificare il rispetto del piano di rientro». Ma l'ascia di guerra non è affatto seppellita.

Al rientro dall'incontro nella capitale, Oliverio ha già annunciato la volontà di riconvocare la conferenza dei sindaci per determinarsi assieme sulle iniziative da intraprendere. «Sulla sanità- ha incalzato il governatore rivolto ai sindaci che hanno affollato la sala verde della cittadella - vi chiedo di appendere le magliette al chiodo. Il Governo veste la mia stessa maglietta ma prima della maglietta, prima dell'appartenenza politica viene la Cala ria e i calabresi».

I sindaci dalla parte di Oliverio

I sindaci calabresi presenti, circa un centinaio, hanno espresso la volontà di accompagnare a Roma il governatore all’appuntamento di martedì prossimo al ministero della Salute. Per rafforzare la posizione del presidente della Giunta, il presidente dell’Anci e sindaco di Pizzo Gianluca Callipo ha sottoposto all’assemblea un documento con il quale si richiede di mettere fine con urgenza al commissariamento e la possibilità di rinegoziare il Piano di rientro.