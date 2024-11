Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro avuto questa mattina tra una delegazione del Marrelli Hospital e la dirigenza dell'Asp di Crotone. Accolta dal Direttore Sanitario e Amministrativo, la delegazione della clinica privata di Massimo Marrelli non ha ricevuto le risposte chieste in merito alla situazione delicata che la stessa sta attraversando, questo poiché il direttore generale dell'Asp Sergio Arena è fuori città, e i due direttori non possono prendere impegni senza il dg.

La delegazione ha chiesto una nota dell’Azienda sanitaria provinciale indirizzata al commissario al rientro sanitario Massimo Scura, con cui si attesti che l’Asp di Crotone ha bisogno delle prestazioni di tac e risonanze, inviando i dati delle proprie liste di attesa che superano i limiti consentiti dalla legge; la stessa Asp comunichi l’errore sugli Apa ed i Pac del Marrelli Hospital, elemento ribadito dallo stesso Scura nella riunione di ieri; i trattamenti di Radioterapia - in soli tre mesi 101 nuove visite per trattamenti radioterapici - devono essere a carico dell’Asp, e non a carico del Marrelli. Intanto, per tutta la giornata – in segno di protesta – le aziende del gruppo Marrelli sono rimaste chiuse.

