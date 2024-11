Non si è trovato l'accordo tra erogatori privati e il commissario ad acta Massimo Scura, il quale ha ridotto l'importo dei budget percepiti dai centri

Si deciderà domani al Tar il destino di circa quattrocento lavoratori impiegati nel comparto della sanità privata in procinto di essere licenziati per effetto dei decreti commissariali 102 e 118. Alla fine non si è riusciti a trovare la quadra sull'entità dei budget che le rsa e le case protette ricevono dalle Asp provinciali ridotte dal commissario ad acta Massimo Scura.





I due decreti hanno infatti decurtato del 20% le somme percepite a titolo di rimborso per le prestazioni erogate dai centri conducendo i titolari delle strutture private regionali a ridurre il costo del lavoro. Circa quattrocento le figure a rischio tra educatori, fisioterapisti, medici e operatori sociosanitari. Domani mattina il Tar sarà chiamato ad esprimersi sul caso. All'esito dell'udienza si capirà poi se i licenziamenti diventeranno effettivi.

