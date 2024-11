È avvenuto nella tarda mattinata di oggi l'insediamento del sub-commissario alla sanità calabrese, Thomas Schael. Ha preso servizio presentandosi negli uffici regionali della cittadella. Già nei giorni scorsi i deputati del movimento 5stelle Francesco Sapia e Dalila Nesci, della commissione Sanità, avevano diffidato il Dipartimento regionale della Salute a recepire la deliberazione dell'incarico da parte del Consiglio dei ministri, che decorre dallo scorso 7 dicembre, per consentire l'insediamento effettivo del commissario Saverio Cotticelli e del sub Schael, da Bolzano giunto a Catanzaro in treno.

Schael ha così assunto in pieno la responsabilità assegnatagli già dal 7 dicembre dal Consiglio dei ministri ed espresso al nuovo dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute, Antonio Belcastro, la necessità di trasferire la struttura commissariale presso lo stesso dipartimento, già da dopo le festività natalizie. Nel contempo, con la presa di servizio il sub-commissario impedisce di fatto l'adozione di nuovi atti da parte del commissario decaduto, Massimo Scura, con l'impegno di rivedere insieme al commissario Cotticelli, che si insedierà il prossimo 8 gennaio, quelli adottati da Scura dopo il 7 dicembre scorso.

I deputati 5stelle Sapia e Nesci esprimono il loro «apprezzamento - si legge in una nota - per il significativo gesto di responsabilità di Scahel, a ridosso del Natale, che ha indotto la Regione a chiudere con la gestione Scura». I parlamentari 5stelle si augurano che la Regione Calabria collabori con i nuovi commissari alla Sanità, per il bene dei calabresi, ai quali vanno date risposte».

l.c.