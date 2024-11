VIDEO | Il generale dell’Arma giunto alla Cittadella regionale di Catanzaro insieme al sub commissario Schael: «Salute e dignità ai cittadini»

«Da vecchio carabiniere ho sempre avuto un interlocutore solo: la legge e la magistratura. Sono già stato da Gratteri». Così il neo commissario alla sanità calabrese, il generale Saverio Cotticelli che si è appena insediato alla Cittadella Regionale a Catanzaro insieme al sub commissario Thomas Schael. «Io sono figlio del popolo e al popolo bisogna dare la salute e la dignità. Questa sarà una gestione della legalità. Noi ci appoggeremo all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardai di Finanza e a tutti gli enti dello Stato per fare sistema, tutti insieme per ottenere qualcosa».