Restano ancora in sella alla guida della gestione dell'emergenza Covid Fortunato Varore e Antonio Belcastro. La presidente della Regione, Jole Santelli, con una nuova ordinanza ha disposto, infatti, il prolungamento delle deleghe assegnate il 5 marzo scorso a entrambi con il compito di traghettare la Calabria anche nella fase 2 dell'emergenza. «Il contesto emergenziale impone - si legge nel provvedimento - impone un forte coordinamento ed una continua attività di monitoraggio dell'evoluzione epidemica».

I due professionisti, si spiega nell'atto «operano con il supporto delle direzioni generali dei dipartimenti regionali e in particolare, in raccordo con il dirigente generale del dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie; predispongono - ognuno per la parte di propria competenza - le proposte degli atti contingibili e urgenti e gli ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza Covid; adottano ogni azione di programmazione, prevenzione e monitoraggio per assicurare la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci per la gestione emergenziale di carattere sanitario o di quanto conseguentemente connesso anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali all'uopo collocate sui rispettivi programmi».

Fortunato Varone era subentrato a Domenico Pallaria alla guida della Protezione civile, dopo le sue dimissioni mentre Antonio Belcastro aveva continuato a mantenere le deleghe sull'emergenza Covid anche a seguito della sua decadenza da dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute. Entrambe le nomine hanno carattere fiduciario.