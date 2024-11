Di sclerosi sistemica si parla ancora poco. L’occasione per farlo è quella dell’ottava giornata mondiale dedicata a questa patologia, durante la quale ancora una volta la Lega Italiana Sclerosi Sistemica è sul territorio per diffondere consapevolezza e informazione. Gli appuntamenti in calendario sono due. Il primo, venerdì 29 giugno a Catanzaro, ci sarà una tavola rotonda dedicata all’incontro medico- paziente presso la sede dell’Ordine dei Medici, per condividere conoscenza e norme comportamentali così da migliorare la soddisfazione, la qualità di vita e l’aderenza alle terapie delle persone affette e dei loro famigliari. Il secondo, sabato 30 giugno, è "ospedale aperto": una giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione con la possibilità di sottoposti gratuitamente all’esame capillaroscopico con una valutazione sulle ulcere sclerodermiche con prenotazione obbligatoria. L’iniziativa si terrà all’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

«L’attenzione è puntata quest’anno sulla Calabria» ha commentato Manuela Aloise, presidente dell’associazione. «Una regione commissariata e che da molti anni sta soffrendo per la carenza strutturale determinata da una rete reumatologica inesistente a fronte di un bisogno sempre più crescente anche per il trattamento di patologie reumatiche sistemiche quale la sclerosi sistemica. Ascoltare i bisogni che vengono dal territorio e dai gruppi che si costituiscono in rappresentanza dell’associazione rafforza la funzione di advocacy portata avanti dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica. Noi infatti lavoriamo quotidianamente per di informare e sensibilizzare le Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, per fare in modo che anche questa patologia, venga riconosciuta e con essa il diritto alla cura che ne deriva».

Queste iniziative sono promosse dai volontari territoriali della Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus, con il patrocinio di Regione Calabria, SSR Salute e Politiche Sanitarie, Azienda Ospedaliera di Catanzaro Pugliese Ciaccio, Ordine dei Medici di Catanzaro, Comune di Catanzaro.

l.c.