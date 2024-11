A spiegare come il senologo Mario Rampa, specialista in prevenzione, diagnosi e cura del cancro alla mammella, ospite dell’ultima puntata rubrica LaC Salute

Sconfiggere il tumore al seno si può. Ci spiega come il senologo Mario Rampa, specialista in prevenzione, diagnosi e cura del tumore alla mammella, ospite di LaC Salute. Dalla prevenzione su misura alle buone abitudini quotidiane, il dott. Rampa chiarisce anche quali sono i campanelli d'allarme a cui le donne spesso non danno importanza ma che potrebbero essere invece sintomi della malattia.

Ecco la puntata integrale: