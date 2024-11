Il commissario ad acta interviene per commentare la manifestazione di Reggio Calabria che ieri ha visto in piazza più di mille persone per chiederne la rimozione dall'incarico

«Mi sembra che siano degli annunci su cui non posso esprimere giudizi, perché sono di natura politica». Lo ha detto questa mattina, a Cosenza, Massimo Scura, Commissario alla sanità calabrese, che ha commentato l'annuncio della sua rimozione dato dal Movimento 5 Stelle.



«Sui risultati e per l'impegno sono tranquillissimo - ha detto Scura - le questioni politiche non sono di mia competenza. Ieri sembrava che avessi la Calabria contro, vista la manifestazione di Reggio Calabria - ha detto Scura - e vorrei sapere come mai si è svolta proprio a Reggio e chiedo come mai a Crotone, Vibo, e in parte a Cosenza, hanno sottoscritto i contratti? Reggio sembra essere una provincia fuori dall'Italia. A Reggio le regole sono reggine, non calabresi e non italiane. La domanda che dovete farvi - aggiunge - è: chi ci guadagna nello sfacelo della sanità a Reggio? Ci guadagnano quelle strutture private - dice Scura - che hanno tutto l'interesse a che il pubblico non funzioni. La struttura commissariale privilegia gli interventi salvavita dei calabresi - dice ancora Scura - e non le analisi di laboratorio di base che valgono 5 euro, che le strutture private stanno facendo pagare solo agli esenti ticket, una cosa vergognosa».





Scura ha proseguito: «Noi ci stiamo attrezzando per dare maggiori risposte a chi è esente dal ticket. A livello di laboratori i tagli non possono essere lineari e noi non diamo budget, ma acquistiamo le prestazioni, quelle più importanti e complesse, non certo l'analisi del sangue di base. Spero che i privati la smettano con questa serrata, che è sempre odiosa - ha concluso - e mi meraviglia che sia cavalcata da chi dovrebbe stare dalla parte dei cittadini».