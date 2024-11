La campagna nasce dalla necessità di diffondere le nuove scoperte neuro-scientifiche. Gli eventi al centro culturale Samarcanda

Anche Lamezia aderisce alla Settimana mondiale del cervello, campagna internazionale in programma quest'anno dal 12 al 18 marzo per diffondere le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.

Il tema delle emozioni sarà al centro dell'iniziativa promossa al centro culturale Samarcanda dalla dottoressa Ilaria Zaffina in programma mercoledì 14 marzo a partire dalle 17.30 presso la sede del centro in via Ubaldo De Medici, 2. Il focus sul mondo della mente umana e delle emozioni vedrà, dopo i saluti della presidente del centro Manuelita Iacopetta e l'introduzione della dottoressa Zaffina, gli interventi di Caterina Ermio, direttore facente funzione dell' Unità operativa complessa di neurologia all'ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme e presidente nazionale dell'Associazione Italiana Donne Medico; Maria Teresa Di Benedetto, dottoressa in psicologia della comunicazione e del marketing; la docente e responsabile eventi culturali del Centro Michela Cimmino. Dopo l'incontro, seguirà un workshop di gruppo, gratuito, con un numero massimo di venti partecipanti, tenuto dalla dottoressa Ilaria Zaffina. Quanto vorranno partecipare potranno iscriversi telefonando al n. 3207944339 oppure scrivendo una mail a samarcandalamezia@gmail.com.

Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, biologi, neuroscienziati medici) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età. La campagna in Italia (Settimana del Cervello, terza edizione, www.settimanadelcervello.it) è organizzata e coordinata da Hafricah.Net, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento. Quest’anno, tra i numerosi patrocini istituzionali e partner di prestigio, figura anche il Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza con la Scuola di specializzazione in Neuropsicologia responsabili degli screening cognitivi coordinati dalla professoressa Cecilia Guariglia.