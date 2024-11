Interessano quasi il 30% della popolazione tra i 40 e i 50 anni ma spesso vengono sottovalutati, sono i dolori alla spalla, sempre più frequenti. Quando si parla di spalla e del suo buon funzionamento non si può non parlare della cuffia dei rotatori che permette i movimenti di rotazione e sollevamento del braccio oltre a mantenere stabile il complesso della spalla.



Nella nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, il chirurgo ortopedico Gabriele Galli del centro Vigi di Vibo Valentia spiegherà com’è fatta la cuffia dei rotatori, quali sono le possibili cause di lesione e le soluzioni in caso di rottura. Ad accogliere le telecamere di LaC Tv nel centro polispecialistico vibonese sarà il direttore della struttura Vito Rosano. Appuntamento sabato alle 15.30 su LaC Tv canale 19.