Utilizzare uno smartwatch per riconoscere un infarto. È il risultato della sperimentazione che arriva dal Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro. La ricerca, coordinata dalla cardiologa Carmen Spaccarotella, della divisione di cardiologia e centro di ricerche in malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università Magna Graecia, e dal presidente della Società Italiana di Cardiologia Ciro Indolfi ha dimostrato l’utilità degli “orologi intelligenti” che possono essere utilizzati come elettrocardiogrammi portatili.

I dettagli di questo interessante studio, i cui dati sono stati pubblicati su Jama Cardiology e presentati nel corso del congresso dell’European Society of Cardiology 2020, verranno illustrati nel corso della nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, che andrà in onda, come ogni sabato, oggi alle 15.30 su LaC Tv canale 19.