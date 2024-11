Dopo mesi di attesa, la relazione sulla visita ispettiva all’ospedale di Locri finalmente si è materializzata. A renderla pubblica il deputato in quota Forza Italia Francesco Cannizzaro, che ieri in municipio insieme al sindaco Giovanni Calabrese ne ha illustrato il contenuto. I funzionari del Ministero hanno riassunto gli elementi di criticità del nosocomio locrese in 14 pagine. I referenti ascoltati nel corso dei colloqui hanno posto in evidenza la difficoltà di gestione dei percorsi assistenziali dell’emergenza-urgenza e dell’area ortopedica e chirurgica; tali problematiche sono riferibili, principalmente, a carenze di personale medico e strutturale. Oggi le condizioni dell’ospedale sono drammatiche. Il rischio smantellamento è sempre più vicino