“Mi viene in mente un percorso di strada che ogni giorno attraversiamo in macchina. Lo percorriamo velocemente. Non abbiamo tempo per soffermarci a guardare. Pensiamo agli innumerevoli impegni. Il paesaggio che ci circonda è indifferente. A un certo punto però, un giorno, la macchina si rompe. Sei costretto a scendere e a camminare a piedi. Devi fermarti. Devi rallentare. Ecco, con la malattia avviene la stessa cosa. Ti ritrovi, a un certo punto della tua vita, che devi allentare il passo. Inizi così a guardarti attorno. Niente ti è più indifferente. Tutto acquisisce un valore diverso. Inizi ad assaporare ogni cosa. Niente dai più per scontato”.





La storia di Luana Maurotti, affetta da Lupus, a LaC salute

Luana Maurotti parla così del cambiamento della sua vita a LaC salute.

A 32 anni scopre di avere il Lupus, malattia autoimmune, e la sua esistenza cambia. Anche lei fa i conti con il dolore, la sofferenza ma “inizia a vivere davvero. Noi oggi sopravviviamo”, dice, “non viviamo. Non aspettate di ammalarvi per scoprire il dono bello della vita. Non sprecatela!”.

