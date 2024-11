Alcuni operatori, vestiti da personaggi dei cartoni animati, si caleranno dall’alto per entrare dalle vetrate nel reparto di Pediatria del nosocomio e portare momenti di gioia ai piccoli pazienti

I “supereroi” scendono in campo per un’iniziativa di grande solidarietà. Domani, 7 dicembre, i bambini ricoverati nel reparto “Pediatria” dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, potranno incontrare i loro personaggi preferiti e trascorrere momenti di gioia e spensieratezza. La giornata curata da “Vo.la”

Gli acrobati del sorriso

L’evento, che avrà inizio alle ore 11, sarà curato dall’associazione di volontariato “Vo.la.” volontari di Lamezia Terme. Il presidente del sodalizio Vincenzo Nicastri inaugurerà il servizio “Acrobati del Sorriso”, un’attività che consiste nel far calare “dall'alto” con fune, alcuni operatori, specializzati in Edilizia acrobatica e sportiva debitamente ancorati con sistemi certificati, che entreranno dalle vetrate/finestre nel reparto Pediatria "vestiti" da: Batman, Robin, Spiderman.

!banner!

Le finalità del servizio

La finalità sarà quella di far sorridere i piccoli degenti regalando loro un momento magico. Nel periodo natalizio gli acrobati del sorriso si vestiranno anche da Babbo Natale e Befana per portare i doni ai bambini presenti nel reparto. L'operazione viene eseguita in tutta sicurezza da maestri e professionisti abilitati sia nel campo lavorativo che sportivo: il maestro artigiano Marcello De Paola, il geologo Luciano Carito e l’esperto in agricoltura Paolo Daniele.

Lo spirito dell’iniziativa a favore dei bimbi ricoverati ha ottenuto la piena condivisione da parte del direttore Generale dell’Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri, del direttore della Struttura ospedaliera complessa Direzione sanitaria presidio ospedaliero unico, Antonio Gallucci e della responsabile del reparto Pediatria, Mimma Caloiero.