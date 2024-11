Mangiamo troppo e male. Per l'esperto urge formarsi per cibarsi bene

“Swicciamo” verso la salute con una buona educazione alimentare. Per Vincenzo Capilupi, dietologo, questo è possibile. Urge però cambiare mentalità. Ciò che conta per il noto professionista “non è essere più magri, ma vivere più a lungo”. Per farlo bisogna formarsi ed essere consapevoli del valore nutrizionale e del relativo apporto di sostanze nutritive e funzionali.

Non sappiamo cosa mangiare, né abbiamo acquisito una corretta educazione alimentare. Cosa bisogna fare?

Iniziare un percorso educativo e non coercitivo (Dietoterapia) che permetta di cambiare il proprio comportamento alimentare definitivamente. L'educazione dovrebbe iniziare già in tenera età per evitare che si creino quelle abitudini che diventa difficile modificare.

In Italia i bambini più grossi d'Europa. Questo non è un buon segno…

Per rispondere a questa domanda voglio ricordare la frase che ha pronunciato un famoso pediatra, Philip James, durante il congresso Europeo sull'obesità: “Se non agiremo subito in modo deciso, condanneremo i bambini Occidentali a diventare una generazione perduta. L’obesità minerà la loro salute provocando malattie cardiovascolari, diabete ed alcune forme di tumore.

Quando si va dal dietologo si pensa sempre che si devono ridurre, a volte eliminare determinati alimenti, come i carboidrati, niente di più sbagliato?

Certo. Il nostro organismo ha bisogno di tutti gli alimenti, basta assumerli al momento giusto. La Dietologia su basi fisiologiche, e non solo su base delle Kilocalorie, determina un passo in avanti. Spiega il motivo per cui alcuni alimenti assunti in orari non consoni possono determinare dei problemi. Gli stessi cibi acquisiti al momento giusto non arrecano danni al nostro organismo e ci consentono di stare bene. Questo bisogna imparare... null'altro.

"Mangiamo bene per vivere sano, non per dimagrire". Cosa c'è dietro questa logica?

La logica del mangiare per dimagrire svilisce il vero motivo per cui ci alimentiamo, che è quello di regolare e stimolare in modo equilibrato gli ormoni che causano, se sbilanciati, l'80% delle cosidette “malattie del benessere”. Se noi ci alimentiamo in modo corretto siamo capaci di regolare le secrezioni degli ormoni e questo ci permette di vivere più a lungo.

Non resta che rimoboccarsi le maniche e formarsi a una sana alimentazione per assicurare all’organismo uno stato di benessere fisico e psicologico.