Le Terme di Galatro si fanno promotrici di un’iniziativa di grande rilevanza per la salute e il benessere della comunità. Venerdì 8 novembre è in programma un open day con una Conferenza dal titolo “Termalismo e patologie cutanee”, alle ore 16.00, dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione su psoriasi, dermatite atopica e altre affezioni cutanee, nonché sui benefici della Balneoterapia.

L’iniziativa nasce in occasione della Giornata mondiale della Psoriasi, celebrata lo scorso 29 ottobre. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce circa 3 milioni di persone in Italia, con un impatto psicologico e sociale spesso sottovalutato.

«Le Terme di Galatro, da sempre impegnate nella cura e nella ricerca in questo ambito – sottolinea l’Amministratore Unico Domenico Lione – intendono promuovere un approccio globale alla salute, che abbraccia non solo la cura ma anche la prevenzione e la consapevolezza riguardo agli stili di vita e agli aspetti sociali connessi a queste patologie».

Durante il convegno, i partecipanti avranno l’opportunità di prenotare consulti medici gratuiti, con esperti del settore, tra cui Edoardo Crifò Gasparro, specialista in dermatologia e venereologia, il quale discuterà un approccio integrato alla gestione della psoriasi con professionisti in idrologia. Saranno inoltre presentate le migliori terapie termali disponibili, specificamente indicate per alleviare i sintomi di questa malattia insidiosa, con il contributo della direttrice sanitaria delle Terme di Galatro Concetta Delfino. L’incontro sarà introdotto dai saluti dell’amministratore unico delle Terme di Galatro, Domenico Lione, e dal sindaco del Comune di Galatro Sandro Sorbara.

«Le Terme di Galatro, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure di balneoterapia legate a problematiche dermatologiche come la psoriasi – sottolinea ancora Domenico Lione – offrono anche cicli di fangobalneoterapia per la diagnosi di artropatia psoriasica: questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei pazienti».

L’iniziativa in programma alle Terme di Galatro rappresenta, pertanto, un’occasione preziosa per acquisire informazioni e ricevere consulenze specialistiche utili per il proprio percorso di cura.