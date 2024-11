Diverse iniziative in programma per approfondire temi quali alimentazione, sport, medicina alternativa. Tra gli ospiti anche il cantante Marco Carta

Tutto pronto per la Fiera del Benessere, una delle più grandi manifestazioni calabresi incentrata sul benessere, in programma nei prossimi giorni alle Terme Luigiane.

Dal 31 agosto al 4 settembre alle Terme Luigiane di Acquappesa, si svolgerà la Fiera del Benessere una manifestazione patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Acquappesa, in collaborazione con il Comune di Guardia Piemontese che rientra nei "Grandi eventi" della Regione Calabria e dell'Unione Europea.

L’inaugurazione, prevista per domani, alle 17, vedrà l’adesione del vescovo della Diocesi "Scalea-San Marco Argentano", monsignor Leonardo Bonanno. Nell'occasione sarà presentato in anteprima, dal sindaco Giorgio Maritato e da Lucia Vaccaro, consigliere delegato al Turismo, il progetto "San Francesco", in occasione del Seicentenario della nascita del Santo patrono della Calabria. Così le Terme Luigiane saranno teatro di un ricco contenitore d'iniziative e proposte dedicate alla cura del proprio corpo, all'alimentazione, allo sport, al termalismo e alla medicina alternativa.

L'evento, unico in Calabria, s'incentra sui cinque elementi (fuoco, aria, acqua, terra, quintessenza) con lo scopo di approfondire tematiche che coniughino il microcosmo e il macrocosmo, passando per la conoscenza di sé e degli altri.

In programma convegni di esperti del settore, degustazioni, esibizioni di discipline sportive, artisti di strada, intrattenimento per bambini.