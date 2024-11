Scura lascia Trebisacce scortato dai carabinieri. Bruno Bossio: Scura qui può dire solo che applicherà la sentenza che impone la riapertura degli ospedali di Trebisacce e di Praia a Mare

A Trebisacce e' in corso una forte iniziativa popolare . Il tema è la difesa dell'ospedale, all'iniziativa e' presente anche il commissario alla Sanità Massimo Scura, il quale, nei giorni scorsi aveva definito la popolazione di quei territori 4 gatti, manifestando che se quelle aree volevano l'ospedale potevano recarsi in Basilicata o in Puglia. Un vero e proprio dietro front rispetto agli impegni di riapertura del nosocomio. Una chiusura quella dell'ospedale di Trebisacce sospesa anche da una sentenza del TAR. Contro le intenzioni di Scura nei giorni scorsi si era schierato lo stesse presidente Oliverio. Dalle notizie che giungono Massimo Scura ha iniziato a parlare tra le contestazioni della folla presente all'iniziativa. Questa sera era stato convocato il Consiglio comunale in piazza a Trebisacce sulla questione sanitaria nell'alto Ionio cosentino. Presenti tutti i sindaci del comprensorio, di alcuni consiglieri regionali (Aieta, Bevacqua, Graziano), dalla deputata del PD Enza Bruno Bossio e dello stesso Commissario Scura il sindaco di Trebisacce Franco Mundo ha ripercorso tutta la vicenda dell'ospedale di Trebisacce. Mundo ha rimproverato a Scura le frasi pronunciate sui quattro gatti che non giustificano un ospedale a Trebisacce. Enza Bruno Bossio intervenendo con la chiarezza che l'ha sempre contraddistinta, "il commissario Scura qui può dire solo una cosa e cioè che applicherà la sentenza del Consiglio di Stato che impone la riapertura degli ospedali di Trebisacce e di Praia a Mare". In un clima tesissimo prende la parola Scura. Tenta di difendere la propria posizione con un discorso da politico interrotto continuamente dalle rimostranze della folla. Nessun cenno alla sentenza del CdS e il tentativo di dire che non necessariamente Trebisacce deve avere un ospedale. A quel punto la contestazione diventa irrefrenabile la gente assale praticamente il palco. Scura abbandona Trebisacce scortato dai carabinieri. Geraci sindaco di Corigliano: io vengo da posizioni diverse da quelle del Presidente Oliverio ma sulla questione dell'Ospedale di Trebisacce ha sempre parlato con chiarezza contro la chiusura ed in aperta polemica con Scura. Dobbiamo stare insieme e dare forza al Presidente in questa battaglia. La delibera del Consiglio comunale oltre a chiedere la cancellazione della decisione commissariale chiede al governo Renzi la rimozione di Scura per la sua manifesta inadeguatezza.