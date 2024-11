L'iniziativa si svolge in occasione dei 25 anni della “Breast Cancer Campaign”, la campagna internazionale contro le neoplasie

La Calabria in campo con l'Airc per la lotta contro il tumore al seno. Il Comitato regionale dell'associazione parteciperà alla campagna internazionale simboleggiata dal "Nastro rosa" per invitare tutti i calabresi a sostenere la ricerca sul cancro al seno e rendere sempre più vicino il traguardo del 100% della curabilità. Grazie alla collaborazione con Anci, l'Associazione nazionale Comuni italiani, la sera del primo ottobre anche in Calabria si illumineranno di rosa numerosi monumenti e palazzi comunali: a Cosenza a illuminarsi sarà il sito "confluenze", a Catanzaro il monumento del Cavatore ed a Reggio Calabria Piazza Italia.

All'iniziativa hanno aderito, riporta l’ansa, i Comuni di Crotone, Acri, Aieta, Bisignano, Bonifati, Borgia, Bova, Cerisano, Laino Borgo, Motta San Giovanni, Palmi, Rogliano Santa Sofia d'Epiro, Melito Porto Salvo e tanti altri ancora. L'iniziativa si svolge in occasione dei 25 anni della "Breast Cancer Campaign", la campagna internazionale contro il tumore al seno.