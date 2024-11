VIDEO | Prefettura e Azienda ospedaliera collaborano per la prima volta insieme in un progetto di prevenzione pensato per le donne. Previsti screening anche all'istituto penitenziario di Castrovillari

Donna e prevenzione, questi i cardini del progetto intrapreso dal prefetto della provincia di Cosenza, Paola Galeone, nel periodo che va dal 7 al 13 marzo 2019. Il calendario delle iniziative prevede un primo evento organizzato in collaborazione con il commissario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile. In particolare, nei giorni 7, 8 e 9 marzo, l’equipe medica di Senologia del Presidio ospedaliero di Cosenza, garantirà su prenotazione, visite mediche gratuite e se necessario, anche consulenze per approfondimenti diagnostici (prenotazioni mediante il numero 0984/681960). La seconda iniziativa programmata dal prefetto invece sarà una visita, nella giornata del 7 marzo, alle detenute dell’Istituto penitenziario di Castrovillari. Anche per loro previsti screening gratuiti.