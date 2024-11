È attivo all’interno del campus universitario di Catanzaro un ambulatorio dedicato alle vaccinazioni dell’adulto, nato dalla stretta collaborazione tra l’Università Magna Graecia e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, per rendere le vaccinazioni alla portata di mano degli studenti ma anche del personale universitario, dei pazienti e degli operatori sanitari del vicino ospedale e dei cittadini del territorio che devono eseguire dei richiami o non hanno ricevuto determinate vaccinazioni in età infantile.

Oltre a offrire i vaccini del “calendario della vita” secondo le modalità del Servizio Sanitario Nazionale, il centro si propone come esempio virtuoso volto a diffondere il valore della prevenzione recentemente promosso anche da giornate di vaccinazioni eseguite in loco in Camper predisposti nell’area del Campus universitario e avviate nell’ambito del progetto “studiare protetti”, iniziativa unica in Italia sostenuta dall’Università di Catanzaro a beneficio dei suoi studenti.

Con la sua attività l’ambulatorio vuole aumentare le coperture vaccinali soprattutto contro la meningite, l’influenza, la pertosse, il morbillo e l’infezione provocata dal Papilloma Virus Umano, ma anche informare i giovani affinchè si cambi mentalità su questi importanti strumenti di prevenzione.