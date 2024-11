Giuseppe Furgiuele, già presidente regionale Calabria della Società italiana di promozione della salute è stato eletto nel Consiglio direttivo nazionale della stessa Società per il triennio 2020-2023. L’elezione assume particolare rilevanza poiché è la prima volta che un professionista calabrese arriva a sedere in tale prestigioso consesso.

La Società di promozione della salute



La Società italiana di promozione della salute (Sips) è una società scientifica nazionale che ha come principale obiettivo promuovere attività di carattere scientifico, formativo e divulgativo in materia di promozione della salute secondo la definizione e le accezioni esplicitate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella Carta di Ottawa (1986).

Furgiuele nel direttivo nazionale

Furgiuele entra, quindi, di diritto nel gotha dei massimi esperti nazionali sul tema. Un curriculum importante quello del professionista calabrese, visto che da anni si occupa di sanità pubblica promuovendo l’evoluzione e lo sviluppo culturale e professionale delle attività di prevenzione e promozione della salute con all’attivo diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazioni e la partecipazione a congressi regionali e nazionali.

«La promozione della salute costituisce uno dei punti chiave per affrontare le sfide future soprattutto dopo mesi cosi difficili per il sistema sanitario italiano, noi operatori sanitari siamo chiamati a raccogliere queste sfide per migliorare la salute generale delle nostre comunità e ridurne le disuguaglianze. Essere parte attiva di un contesto nazionale, mi onora. L’incarico che mi presto ad adempiere, inoltre, permetterà alla Calabria di essere presente in politiche nazionali sui temi della Promozione della Salute con un peso notevolmente rappresentativo».