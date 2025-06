Trametinib e rapamicina allungano la vita dei topi del 30% mantenendoli sani, attivi e con una minore incidenza di tumori fino alla fine dei loro giorni. I risultati della ricerca del Max Planck Institute for Biology of Ageing

Un nuovo studio condotto dal Max Planck Institute for Biology of Ageing in Germania ha portato alla luce una scoperta straordinaria: la combinazione di due farmaci già approvati per l’uso umano – trametinib e rapamicina – è riuscita ad aumentare la durata della vita dei topi fino al 30%, mantenendoli sani, attivi e con una minore incidenza di tumori fino alla fine dei loro giorni.

Rapamicina, inizialmente sviluppata come immunosoppressore per i trapianti d’organo, agisce inibendo la via mTOR, una delle principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. Da anni è oggetto di studio per le sue potenzialità anti-aging.

Trametinib, utilizzato contro alcuni tumori (in particolare il melanoma), blocca la via MEK, un’altra importante rotta di segnalazione cellulare coinvolta nella crescita e divisione delle cellule.

Separatamente, entrambi i farmaci avevano già mostrato effetti benefici sulla longevità in modelli animali. Ma insieme, hanno dato risultati sorprendenti.

I topi trattati con questa combinazione non solo vivevano più a lungo, ma lo facevano in modo sano: mostravano meno infiammazione sistemica, avevano una minore incidenza di tumori, conservavano funzionalità fisiche e cognitive migliori fino alla vecchiaia.

Secondo i ricercatori, è la sinergia tra le due molecole a offrire un effetto amplificato: colpire contemporaneamente due diverse vie dell’invecchiamento sembra essere la chiave.

La parte più affascinante è che entrambi i farmaci sono già approvati per l’uso umano, il che potrebbe accelerare in modo significativo l’inizio dei trial clinici per testarne l’efficacia sugli esseri umani come terapia anti-invecchiamento.

Gli scienziati però invitano alla cautela: la trasposizione dai modelli animali all’uomo non è automatica, e saranno necessari ulteriori studi approfonditi per valutare sicurezza, dosaggi e risultati a lungo termine.

Questa scoperta si inserisce in un quadro più ampio e sempre più dinamico della ricerca biomedica. Dopo decenni di studi, l’oncologia sta vivendo una vera e propria rivoluzione: terapie personalizzate, immunoterapia, editing genetico e approcci molecolari innovativi stanno portando a risultati impensabili fino a pochi anni fa.

L’idea di sconfiggere il cancro non è più un sogno lontano, ma una concreta possibilità.

E ora, con l’arrivo di farmaci che agiscono anche sull’invecchiamento stesso, la prospettiva si amplia: non solo vivere più a lungo, ma vivere meglio, liberi da malattie croniche e degenerative.

Il futuro della medicina sembra essere arrivato. E questa volta, potrebbe davvero riguardare tutti noi.